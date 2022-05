De Chinese economie wordt geraakt door de lockdowns vanwege de coronapandemie. Consumenten geven minder uit, de industriële productie zakt in en de werkloosheid neemt toe, zo blijkt uit cijfers van het nationale statistiekbureau. Daarbij neemt de vrees toe dat de op een na grootste economie van de wereld in het tweede kwartaal van dit jaar zou kunnen krimpen.

In maart en april gingen tientallen steden in China gedeeltelijk of volledig op slot vanwege het coronavirus. Miljoenenstad Sjanghai was bijvoorbeeld wekenlang afgesloten. Winkelend publiek en personeel bleven noodgedwongen thuis. Dat zorgde onder meer voor verstoringen in de toeleveringsketens.

Volgens het statistiekbureau namen de winkelverkopen in april met dik 11 procent af in vergelijking met een jaar eerder. Dat was de grootste krimp sinds maart 2020, bij het begin van de coronacrisis.

In sommige Chinese regio's was het ook niet mogelijk om buiten de deur te eten. Dat leidde tot een daling van de horeca-inkomsten met bijna een kwart. De autoverkoop daalde met bijna 50 procent. Dat gebeurde ook als gevolg van tekorten aan onderdelen, waardoor showrooms leger waren dan gebruikelijk.