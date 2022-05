Duitsland stopt tegen het einde van het jaar met het importeren van Russische olie. Berlijn treft deze maatregel, ook als de Europese Unie er niet in slaagt om tot een EU-breed verbod te komen als onderdeel van een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Dat zeggen regeringsfunctionarissen in Berlijn tegen persbureau Bloomberg.

Volgens de ambtenaren vorderen de pogingen om deals te sluiten met andere leveranciers. De Duitse regering is er ook van overtuigd de resterende logistieke problemen in de komende zes tot zeven maanden te kunnen oplossen.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese lidstaten komen maandag in Brussel bijeen om over een nieuw sanctiepakket te spreken. Met dat pakket wil de EU Rusland straffen voor de inval in Oekraïne.

EU-diplomaten zouden hebben geopperd het gefaseerde olieverbod uit te stellen, nadat Hongarije bezwaar had gemaakt. Het land denkt dat deze stap te schadelijk voor de economie is.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zou een verbod hoe dan ook willen instellen. Berlijn heeft nog niet gezegd waar Duitsland zijn olie vandaan zal halen als de Russische leveringen stoppen.