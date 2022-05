Het aantal foodtrucks is sinds 2017 met 110 procent gestegen van zo'n 1.200 naar net geen 2.500, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) dinsdag. De meeste foodtrucks zijn te vinden in Noord- en Zuid-Holland.

Met het festivalseizoen weer in aantocht ontwaken ook de foodtrucks uit hun winterslaap. Dat zijn er steeds meer en lang niet meer enkel de hamburger- en frietwagens van vroeger. Tussen 2017 en nu zijn er meer dan dubbel zoveel bedrijven opgestart die een foodtruck hebben.

Volgens Onno van Gent van het platform Foodtruckbooking.com zijn dat tegenwoordig vooral wagens met vers eten. "Consumenten vinden de kwaliteit van het eten belangrijk en vragen ook om vernieuwing. Een goede foodtruck onderscheidt zich met vers en gezond eten, gecombineerd met een origineel concept", zegt hij.

45 procent van de foodtrucks is gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. In Drenthe zijn maar 51 voedselwagens. Maar eigenlijk maakt de locatie niets uit, zegt Van Gent. "Foodtruckondernemers zijn het sowieso gewend om ver te reizen om op festivals of evenementen te gaan staan."

Steeds vaker worden foodtrucks ook ingehuurd voor catering bij bedrijfs- of familiefeesten. Dat maakt hun werk in zekere zin makkelijker omdat ze dan perfect kunnen inschatten hoeveel ze moeten inkopen en ze dus makkelijker hun prijs kunnen bepalen. "Op festivals wordt de prijs eerder opgedreven omdat ze een percentage moeten afstaan aan de organisatie en minder zeker zijn over hoeveel ze zullen verkopen", zegt Van Gent.

Van Gent denkt dat de groei in het aantal foodtruckbedrijven nu wel stilaan ten einde is gekomen. Wel verwacht hij dat bestaande bedrijven nu zullen uitbreiden om genoeg inkomsten te blijven halen.