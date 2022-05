Oekraïne roept de G7-landen ertoe op alle Russische financiële tegoeden in beslag te nemen en te overhandigen aan Kyiv, zodat het geld gebruikt kan worden voor de opbouw van het land.

"Canada heeft dit al gedaan en ik heb het gevoel dat andere landen dat punt eerder vroeger dan later zullen bereiken. We hebben het over honderden miljarden dollars. Rusland moet betalen", aldus de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba.

Hij voegde daaraan toe dat hij hoopt dat Hongarije alsnog instemt met de Europese plannen voor een totale boycot van Russische olie.

De onderhandelingen over het beoogde Europese verbod op de invoer van Russische olie leverden eerder deze week niets op, doordat Hongarije eist dat er eerst garanties komen voor levering vanuit andere landen.