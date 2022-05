Winkeliers nemen steeds vaker rigoureuze maatregelen vanwege het tekort aan personeel. Zo worden openingstijden versoberd, zijn koopavonden afgeschaft en sluiten filialen noodgedwongen voor halve of hele dagen de deuren. Dat zegt directeur Jan Meerman van INretail, de brancheorganisatie voor de mode-, sport- en schoenenbranche, in gesprek met NU.nl.

Ook de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) herkent zich in dat beeld. "Steeds meer winkels gaan eerder dicht: bijvoorbeeld om zes uur 's avonds in plaats van acht uur. Dat zien wij vooral terug bij de middelgrote ondernemingen", zegt directeur Eus Peters.

In de detailhandel staan momenteel meer dan 40.000 vacatures open. Het is dan ook kunst- en vliegwerk in de winkels, meent Peters. "Maar datzelfde geldt voor de distributiecentra. Veel winkeliers weten het allemaal te redden doordat veel deeltijders meer uren draaien en zich daarbij flexibel opstellen. Maar de situatie is heel zorgelijk, dit moet niet gekker worden. We staan voor een grote uitdaging om meer mensen te vinden die voor ons willen werken."

INretail-directeur Meerman zegt dat winkeliers ongeveer 5 tot 10 procent van de vacatures niet ingevuld krijgen. "Maar dat is niet het enige probleem. Zij hebben ook grote moeite om hun mensen te behouden. Er is enorme concurrentie tussen verschillende sectoren en iedereen vist in dezelfde vijver. Daarmee verschuift het probleem zich."

Meerman ziet dat winkeliers daarom maatregelen nemen. "Bijvoorbeeld door de kleine filialen voor een dag te sluiten en het personeel in te zetten in de grotere en winstgevende winkels."

'Veel werk aan de winkel'

Volgens Olaf Zwijnenburg, sectormanager retail en groothandel bij Rabobank, is er letterlijk en figuurlijk veel werk aan de winkel. "En daarbij zijn goede mensen heel erg belangrijk. Retailers moeten extra hun best doen om klanten weer naar de winkels te krijgen. Daarvoor zijn een inspirerende winkelomgeving en personeel met veel kennis heel belangrijk. Als de kwaliteit van het personeel niet voldoende is, zal uiteindelijk de concurrentieslag worden verloren."

Meerman spreekt van een structureel probleem. "We moeten daarom zwaar investeren in innovatie en robotisering, zodat bepaalde werkzaamheden niet meer door mensen gedaan hoeven te worden. Denk bijvoorbeeld aan zelfscankassa's in de supermarkt, of bepaald werk in magazijnen dat met robots sneller kan worden uitgevoerd."