Het kabinet verwacht dat 25 tot 30 procent van de bedrijven die belastinguitstel hebben gekregen in de coronacrisis hun schuld nooit meer zal afbetalen. Het gaat om zo'n 6 miljard euro, zei staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) donderdagavond in een debat in de Tweede Kamer. Dat is fors meer dan de 1,5 miljard waar het kabinet oorspronkelijk op rekende.

De staatssecretaris schat dat percentage in op basis van het aantal bedrijven dat tijdens de coronacrisis al failliet gegaan is of het op dit moment minder goed doet en op een faillissement afstevent.

In het begin van de coronacrisis tuigde het kabinet een pakket aan steunmaatregelen voor bedrijven op. Ze konden onder meer beroep doen op loonsteun of een tussenkomst krijgen in de betaling van hun vaste lasten. Daarnaast konden ze uitstel van belastingen aanvragen, zodat ze niet onder water geduwd door de kosten.

Een deel daarvan werd al terugbetaald, maar er staat momenteel nog een bedrag van 20,7 miljard euro open bij 282.000 bedrijven, zei Van Rij donderdag. 6 miljard euro daarvan zal de Belastingdienst waarschijnlijk nooit terugzien. Van Rij verduidelijkte dat een deel van de steun is gegaan naar bedrijven die al voor de coronacrisis op omvallen stonden.

Dat betekent dat het kabinet in de komende Voorjaarsnota 4,5 miljard euro extra moet zien te vinden, in combinatie met een paar andere tegenvallers als de belastingcompensatie voor spaarders in box 3 en de wens voor een hogere AOW-uitkering.

Faillissementsgolf verwacht door stopzetten coronasteun

Eerder op vrijdag bleek dat het aantal faillissementen in april op zijn laagste niveau ooit zit, maar experts verwachten nog een faillissementsgolf nu de coronasteun is stopgezet.

Vorige week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook dat bijna de helft van het aantal bedrijven die in het eerste kwartaal van dit jaar failliet gingen beroep had gedaan op coronasteun. Het CBS onderschrijft de bevindingen van de staatssecretaris, die zei dat een aantal bedrijven die sowieso failliet zouden gaan in leven zijn gehouden door de steun.

Bedrijven die uitstel van belastingen hebben gevraagd, krijgen vijf jaar de tijd om hun schulden af te betalen, al willen sommige politieke partijen die termijn verhogen naar tien jaar.