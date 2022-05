Er kunnen volgend jaar meer computerchips beschikbaar zijn dan bedrijven nodig hebben, zegt de Duitse marktonderzoeker Gartner vrijdag tegen persbureau DPA. Dat is opvallend, omdat technologie- en autobedrijven al twee jaar kampen met schrijnende tekorten. Maar doordat er nu massaal in geïnvesteerd wordt, kan het aanbod groter worden dan de vraag.

Door de chiptekorten hebben bijvoorbeeld autofabrikanten de productie moeten stilleggen of verminderen.

Grote chipconcerns als het Taiwanese TSMC, het Zuid-Koreaanse Samsung en het Amerikaanse Intel investeren nu tientallen miljarden dollars in de uitbreiding van de productiecapaciteit om aan de sterke vraag te kunnen voldoen. Gartner denkt dat dit er in 2023 of 2024 toe kan leiden dat het aanbod aan chips groter is dan de vraag.

Gartner verwacht wel dat de overschotten op de chipmarkt in de loop van de tijd zullen worden gecompenseerd door de almaar stijgende vraag naar chips in de wereld. Zodra er weer een balans is tussen vraag en aanbod, gaan chipbedrijven investeringen doen met het oog op de toekomstige vraag, aldus de onderzoeker.