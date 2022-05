Er zijn vorige maand 109 bedrijven failliet gegaan in Nederland. Dat zijn er 71 minder dan een maand eerder en betekent het kleinste aantal sinds de start van de metingen in 1981, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. In de winkelsector gingen de meeste bedrijven failliet.

Het aantal faillissementen gaat al een tijd op en neer. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen met 911, waarna het tot augustus 2017 afnam. Vanaf dat moment was de trend vlak tot midden 2020, toen de eerste effecten van de coronacrisis zichtbaar werden.

Door de steun vanuit de overheid werd het aantal faillissementen tijdens de coronacrisis zo goed als alleen maar kleiner. In december, toen de steun voor de eerste keer werd stopgezet, gingen iets meer bedrijven op de fles en ook in februari en maart steeg het aantal faillissementen licht. In april daalde het aantal opnieuw, naar het laagste niveau ooit.

In de winkelsector gingen de meeste bedrijven failliet, maar dat is ook de sector met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden de meeste faillissementen in die industrie uitgesproken in april.

Experts verwachten nog een faillissementsgolf

Experts verwachten al langer dat het aantal faillissementen de komende maanden zal stijgen nu alle steunmaatregelen definitief zijn stopgezet. Sinds april kunnen bedrijven geen beroep meer doen op zaken als de NOW en de TVL. Het kabinet gaat ervan uit dat ze er minder behoefte aan hebben nu er geen beperkingen meer zijn.

Een week geleden bleek al dat bijna de helft van de bedrijven die in de eerste drie maanden van dit jaar failliet gingen een beroep had gedaan op ten minste één coronasteunmaatregel, wat de kritiek van een aantal economen voedt dat het kabinet met de coronasteun te lang bedrijven in leven heeft gehouden die sowieso niet meer levensvatbaar waren.