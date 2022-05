Schiphol verwacht richting de zomervakantie vergelijkbare passagiersaantallen als in de meivakantie, toen er 2,6 miljoen mensen van en naar de luchthaven reisden. Schiphol roept reizigers dan ook op zich goed voor te bereiden.

De passagiersaantallen liggen nog altijd op een lager niveau dan voor de coronacrisis, maar op de piekmomenten was de drukte vergelijkbaar met 2019.

Zo reisden er in april 4,4 miljoen mensen via Schiphol. In dezelfde maand vorig jaar waren dat er bijna 800.000 en in 2020 ging het om ruim 100.000 passagiers.

In de meivakantie reisden 2,6 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. Afgelopen jaar waren dat er ongeveer 500.000 en in 2020 zo'n 90.000. In 2019 reisden er 3,3 miljoen mensen via de luchthaven.