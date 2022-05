Door de sancties die Rusland heeft ingesteld tegen Europese energiebedrijven, kan Gazprom geen gas meer leveren aan Europa via de Yamal-Europe-pijpleiding. Dat meldt het Russische staatsbedrijf donderdag. De pijplijn wordt namelijk uitgebaat door een bedrijf dat op de sanctielijst staat. Het is al de tweede leiding waarvan de aanvoer wordt stilgelegd.

Rusland kondigde woensdagavond een lijst van Europese energiebedrijven aan waarmee Russische bedrijven geen zaken meer mogen doen. Dat deed het land als reactie op de westerse sancties tegen Rusland. Een van die bedrijven is het Poolse Europol Gaz, de uitbater van de Yamal-Europe-pijplijn die vanuit Rusland via Polen gas stuurt naar Europa en Turkije.

Daardoor mag Gazprom geen gebruik meer maken van de pijplijn, die in normale tijden goed is voor een zesde van de aanvoer naar Europa en Turkije. De Duitse energiewaakhond reageerde donderdag wel meteen dat er al weken amper gas in Duitsland terechtkomt door de leiding. Het grootste gedeelte zou in Polen blijven.

De impact op de gasaanvoer naar Europa is niet meteen duidelijk, maar het is al de tweede leiding in korte tijd die wordt afgesloten. Woensdag moest Oekraïne de aanvoer via een leiding in het land stopzetten, omdat die was beschadigd door de oorlog. De regering zei dat het gas werd omgeleid via een andere lijn, maar volgens Gazprom is dat technisch onmogelijk. Het gaat om bijna een kwart van het gas dat via Rusland naar Europa stroomt.

De gasaanvoer is overigens niet volledig afgesloten, want er stroomt nog gas door onder meer de Nord Stream 1-pijpleiding. Of dat genoeg is om de leveringszekerheid te garanderen is niet duidelijk. Europa haalt zo'n 40 procent van zijn gas uit Rusland.

Een ander bedrijf op de sanctielijst is Wingas, een Duits voormalig dochterbedrijf van Gazprom dat in ons land aan Eneco levert. Volgens een woordvoerder van Eneco voldoet Wingas voorlopig nog steeds aan zijn verplichtingen, maar over de toekomst kon hij zich nog niet uitspreken.