Ruim tien miljoen mensen reisden in het eerste kwartaal van en naar de belangrijkste luchthavens in ons land. Daarmee ligt het aantal reizigers nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis.

In de eerste drie maanden van 2019 reisden er namelijk ruim zeventien miljoen mensen via de luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Eelde. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In elk van de eerste drie maanden waren er meer luchthavenpassagiers dan in dezelfde maand een jaar eerder. In januari en februari vlogen respectievelijk 2,8 en 3 miljoen reizigers naar onze luchthavens, tegenover 910.000 in januari en 520.000 in februari 2021.

In maart vlogen 4,2 miljoen mensen van en naar Nederland, 3,6 miljoen meer dan in maart 2021 en bijna 1,5 miljoen meer dan in maart 2020. In dat jaar namen veel landen rond 15 maart vanwege de coronapandemie beperkende maatregelen voor de luchtvaart.