We moeten nog steeds flink geduld hebben om de woon- of badkamer te verbouwen of een warmtepomp te laten installeren. De wachttijden variëren van enkele weken tot maanden en ontstaan door een schaarste aan materialen, de druk om te verduurzamen en een tekort aan vakmensen, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Veel aannemers zijn dolblij dat er momenteel zo veel werk is, weten ze bij Aannemersfederatie Nederland (AFNL). Maar dat betekent niet dat alle aanvragen snel worden behandeld en uitgevoerd.

"Er zijn een aantal redenen dat we nog steeds lang moeten wachten totdat er verbouwd kan worden. Zo is er een tekort aan hout en ijzer. Materialen moeten vaak uit het buitenland komen, de bevoorrading is soms niet op tijd en dan is er ook nog een tekort aan vakmensen", zegt een woordvoerder van AFNL.

Het tekort aan personeel is onder meer te wijten aan de vergrijzing. Daar komt bij dat de instroom vanuit het onderwijs beperkt is; er worden te weinig vakmensen opgeleid.

Verder is er de druk vanuit de overheid om woningen te verduurzamen, bijvoorbeeld door te isoleren, zonnepanelen aan te schaffen of een warmtepomp te installeren. "Veel consumenten zijn daar inmiddels mee bezig, waardoor aannemers het werk nauwelijks aankunnen."

Ook loodgieters, monteurs en installateurs hebben op dit moment te maken met schaarste aan materialen. Er zijn leveringsproblemen bij onder meer leidingen en bekabeling, keramiek voor de sanitairbranche, cv-ketels, ventilatiesystemen, zonnepanelen en hybride warmtepompen, laat brancheorganisatie Techniek Nederland weten.

"Consumenten moeten rekening houden met langere levertijden. Die kunnen variëren per product en installateur. Levertijden van enkele weken tot maanden zijn niet ongebruikelijk", zegt een woordvoerder.

'Grote vraag naar hybride warmtepompen'

Volgens Techniek Nederland zijn er verschillende oorzaken voor de materiaalschaarste. "De oplopende gasprijs en de onzekerheid over de levering van Russisch gas leiden tot een grote vraag naar onder meer hybride warmtepompen en zonnepanelen. Woningbezitters realiseren zich dat het meer dan ooit loont om te verduurzamen en energie te besparen. Dat is een positieve ontwikkeling, maar het betekent wél dat de wachttijden oplopen."

Leveranciers van onder meer hybride warmtepompen en omvormers voor zonnestroominstallaties hebben al langere tijd last van het wereldwijde tekort aan chips. Dat is het gevolg van het aanhoudende tekort aan microchips en grondstoffen en een sterk toenemende wereldwijde vraag. Daar komen nieuwe lockdowns in China nog eens bovenop.

"Verder hebben de logistieke ketens nog altijd last van de naweeën van de coronapandemie. De oorlog in Oekraïne zorgt nu voor extra logistieke problemen en verminderde beschikbaarheid van grondstoffen."

Problemen spelen in hele bouwketen

De problemen spelen in de hele bouwketen. Zo moeten stukadoors of tegelzetters, vaak de laatste schakel bij een verbouwing, hun werk soms weken uitstellen, omdat collega's in de weken daarvoor leveringsproblemen hebben gehad.

De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven benadrukt dat de planning daardoor onder druk staat. "En dan kan je denken: zo groot is mijn badkamer toch niet voor een verbouwing? Maar als een van de klussers bepaalde materialen niet geleverd krijgt, stagneert de rest", aldus een woordvoerder.