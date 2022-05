We zullen nog niet meteen zonder olie zitten nu er minder geproduceerd wordt door Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Moskou, zegt het Internationaal Energieagentschap (IEA) donderdag. Er is wereldwijd minder vraag naar olie en de olielanden in het Midden-Oosten en de VS kunnen een deel van de productie overnemen.

Volgens het IEA daalde de Russische dagelijkse olieproductie in april met bijna een miljoen vaten. Vanwege de oorlog nemen westerse landen steeds minder olie af van Rusland en Russische oliebedrijven verlagen daarom hun productie. Overigens verkocht Rusland wel meer olie aan China en India en ook aan de Europese Unie wordt nog olie verkocht. Daardoor stromen er nog altijd miljarden naar de Russische oorlogskas.

Het IEA denkt dat de Russische productie dit jaar nog verder zal dalen doordat de sancties steeds zwaarder beginnen te wegen. Vanaf juli verwacht het agentschap dat er dagelijks drie miljoen vaten minder zullen worden opgepompt in het land. De EU werkt aan een volledige boycot van Russische olie. Voor de invasie van Oekraïne lag de dagelijkse productie van Rusland op circa tien miljoen vaten.

De groei van de wereldwijde olievraag wordt gedrukt door de coronalockdowns in China, waardoor er minder olie in dat land nodig is. China is 's werelds grootste importeur van olie. Het IEA denkt dat de gemiddelde dagelijkse olievraag dit jaar zal uitkomen op 99,4 miljoen vaten. Dat is een stijging van 1,8 miljoen vaten vergeleken met vorig jaar.

De lidstaten van het IEA zijn daarnaast hun strategische olievoorraden aan het gebruiken om meer olie op de markt te krijgen en zo de brandstofprijzen aan de pomp te verlagen.