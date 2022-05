De Russische oliemaatschappij Lukoil, die ook tankstations in Nederland heeft, neemt 411 tankstations en één fabriek van Shell in Rusland over, kondigen beide bedrijven donderdag aan. Shell had eerder al aangekondigd al zijn Russische activiteiten te willen verkopen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Shell liet in maart weten dat het zich volledig zou terugtrekken uit Rusland om op die manier niet meer indirect bij te dragen aan de oorlogswoede van de Russische president Vladimir Poetin.

Eerst stopte het bedrijf alleen met zijn activiteiten rond gaspijplijn Nord Stream 2, het olieproject Sakhalin-2 en zijn samenwerking met Gazprom, maar later besliste de Britse oliemaatschappij om ook haar tankstations van de hand te doen. Dat kostte tot nu toe al 3,9 miljard dollar (3,7 miljard euro).

De tankstations en de oliefabriek op 200 kilometer van Moskou worden nu overgenomen door Lukoil. Daarmee gaan 350 werknemers over van Shell naar de nieuwe eigenaar. "Onze prioriteit is nu het welzijn van ons personeel", zegt Shell-directeur Huibert Vigeveno.

Lukoil ziet de overname als een goede manier om zijn tankstationactiviteiten uit te breiden.

De deal moet nog worden goedgekeurd door de Russische concurrentiewaakhond en is waarschijnlijk ergens later dit jaar afgerond.