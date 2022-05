NS draait een onlangs ingevoerde kleine uitbreiding van de dienstregeling weer terug. De treinen op het traject Arnhem-Rotterdam gaan niet meer elke tien minuten, maar weer elk kwartier rijden. Het spoorbedrijf kan nog niet zeggen of komende zomer meer wijzigingen nodig zijn.

Vooralsnog zitten de treinen ook niet vol, wat meer ruimte biedt om zonder al te grote consequenties wat te schrappen. "Doordat de treinen nu voor 80 procent gevuld zijn vergeleken met hoe het voor corona was, hebben we ook meer ruimte om maatregelen te nemen waarvan de impact beperkt is", zegt een NS-woordvoerder.

Die maatregelen zijn aan de orde omdat het bedrijf net als veel andere bedrijven kampt met personeelstekorten.

"Het is niet gezegd dat in de zomer meer maatregelen nodig zijn, maar het kan. En dat kan dan impact hebben op de dienstregeling." De NS weegt daarbij af hoeveel personeel er beschikbaar is en hoe de bezetting in de treinen is. "Het blijven nu voorspellingen en verwachtingen."

Op elke trein is in ieder geval één machinist nodig. "Hoeveel conducteurs nodig zijn, hangt af van de lengte van de trein." En dat hangt weer samen met de hoeveelheid reizigers.

NS heeft behalve last van de krappe arbeidsmarkt ook een hoger ziekteverzuim dan normaal.