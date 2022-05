In de nieuwe cao's die in april zijn afgesproken, is de gemiddelde loonstijging 3,4 procent. En dat is volgens werkgeversorganisatie AWVN het hoogste niveau in dertien jaar tijd.

"Het vorige record dateert van onmiddellijk na het uitbreken van de financiële crisis", aldus AWVN. Er werden vorige maand 26 cao's afgesproken, die van toepassing zijn op 230.000 werknemers. Voor onder anderen de werknemers in de bouwmarkten.

Sinds vorig voorjaar is weer sprake van een opwaartse trend in de loonsverhogingen die worden afgesproken. "Door het hoge aprilgemiddelde komt het gemiddelde van alle in 2022 gemaakte loonafspraken bijna op 3 procent."