De maker van de snoepmerken Red Band en Venco bouwt ergens in Nederland een nieuwe fabriek, maar sluit tegelijkertijd drie fabrieken in Nederland en België. Dat heeft het Zweedse Cloetta, waar de merken toe behoren, bekendgemaakt.

Volgens een woordvoerder is nog niet bepaald waar de nieuwe fabriek zal komen. De fabrieken die sluiten staan in het Brabantse Roosendaal (twee) en in het Vlaamse Turnhout (één).

"De nieuwbouw en voorgenomen sluiting heeft gevolgen voor 350 werknemers in Nederland en België", aldus Cloetta, dat ook bijvoorbeeld Sportlife-kauwgom maakt.

De nieuwe fabriek moet duurzamer en eigentijdser worden. "Uiteraard hebben we oog voor de impact die dit voorgenomen besluit kan hebben op onze medewerkers die momenteel in de drie productiesites werken in Turnhout en Roosendaal."

Het bedrijf zegt zoveel mogelijk mensen mee te willen nemen naar de nieuwe locatie. "Om zodoende de impact voor hen te verkleinen, maar ook om hun kennis en kunde te behouden."