Nu de seinen op groen lijken te staan voor een renteverhoging door de Europese Centrale Bank (ECB), de hypotheekrentes omhoogkruipen en er in sommige markten beweging zit in de - nu nog negatieve - rentes op veel spaargeld, dringt de vraag zich op of wij ooit weer spaarrente ontvangen. ING, ABN AMRO en Rabobank snappen de vraag, maar geven niet echt een antwoord.

"We begrijpen de vraag", zegt een woordvoerder van Rabobank. "Maar we doen geen uitspraken over mogelijke veranderingen, behalve dan dat we de marktontwikkelingen in de gaten houden."

De woordvoerder van ABN AMRO heeft een iets andere variant op hetzelfde antwoord. "We kunnen daar helemaal geen uitspraken over doen, dat kan pas op het moment dat er iets verandert. Als de tijd daar is."

Het FD meldde eerder deze week dat ING in Duitsland de grens voor negatieve spaarrente - dat je de bank dus moet betalen om daar te sparen - heeft opgetrokken naar 500.000 euro. Dat geeft aan dat er wel beweging mogelijk is.

"Een en ander hangt af van de lokale marktomstandigheden", zegt een woordvoerder van ING Nederland desgevraagd. Uitleggen of de omstandigheden hier anders zijn dan in Duitsland, is een brug te ver. "In algemene zin volgt ons rentebeleid de marktbeweging."

Bij ABN betaal je in Nederland nu nog negatieve rente vanaf een tegoed van meer dan 100.000 euro per persoon. Bij zowel Rabobank als ING is dit per rekening.

Rente ontvangen op je gewone spaarrekening, is ABN en ING al even verleden tijd. Bij Rabobank ontvang je tot 100.000 euro 0,01 procent rente.