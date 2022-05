Apple is niet langer het waardevolste bedrijf ter wereld, wanneer gekeken wordt naar de beurswaarde. Die positie is na twee jaar heroverd door het Saoedische olieconcern Aramco, meldt de BBC.

Sinds het begin van dit jaar verloor Apple 20 procent aan waarde op de beurs. De aandelen van technologiefondsen zijn minder in trek, die worden steeds meer als risicovol gezien.

Die van energieconcerns doen het juist goed met de oplopende prijzen voor olie en gas. Aramco was in 2020 ook het waardevolste bedrijf ter wereld.

Apple was gisteren aan het eind van de handelsdag in de VS 2,37 biljoen dollar waard, Aarmaco 2,42 biljoen dollar.