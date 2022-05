De Europese Centrale Bank (ECB) stopt hoogstwaarschijnlijk in juli met zijn stimulusprogramma in het kader van de coronacrisis en zal "een paar weken later" voor het eerst in elf jaar de rente verhogen, zei voorzitter Christine Lagarde woensdag. De afgelopen maanden lag er door de hoge inflatie veel druk op de ECB om een renteverhoging door te voeren.

De inflatie in de hele wereld is door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne naar recordhoogtes gestegen. De meeste centrale banken hebben daar al op gereageerd door de beleidsrente te verhogen. Als de rente hoger is, verdienen mensen namelijk meer aan hun spaargeld en zullen ze het langer op hun rekening laten staan. Daardoor geven ze minder uit en dat duwt de inflatie omlaag.

De ECB stond lange tijd weigerachtig tegenover een renteverhoging, omdat de inflatie volgens de instelling niets te maken heeft met monetaire zaken, maar met externe factoren zoals aanvoerproblemen en het economisch herstel na de vele lockdowns.

"We zullen pas beginnen met nadenken over een renteverhoging als de inflatie op lange termijn rond ons doel van 2 procent schommelt", zei Lagarde na de laatste vergadering. Dat kwam de bank al meermaals op kritiek van experts te staan.

Nu blijkt de ECB toch op een renteverhoging af te stevenen. In een toespraak in Slovenië zei Lagarde woensdag dat het opkoopprogramma van obligaties in juli zal worden stopgezet en dat "enkele weken later" een renteverhoging op de planning staat. Een precieze timing gaf ze niet. Het zou de eerste keer sinds 2011 zijn dat de ECB de rente verhoogt.

De inflatie in de eurozone steeg in april naar een recordhoogte van 7,5 procent. In Nederland werd het leven afgelopen maand 9,6 procent duurder. Dat is een iets minder forse stijging dan de 9,7 procent in maart, maar nog steeds historisch hoog.