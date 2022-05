De Europese Commissie werkt aan regelgeving die landen meer mogelijkheden geeft om jachten of huizen van Russische oligarchen in beslag te nemen. Momenteel kan dat in veel landen pas als de eigenaar een misdrijf heeft gepleegd. Er worden nu wel zaken bevroren, maar dat neemt niet alle rechten van de eigenaar weg.

De Europese Commissie heeft sinds de start van de oorlog in Oekraïne al vijf sanctiepakketten uitgevaardigd tegen Russische bedrijven en prominenten. Aan een zesde wordt nu gewerkt, maar daar is nog geen overeenstemming over bereikt.

In die sancties werd ook opgenomen dat landen de eigendommen van een aantal specifieke rijke Russen moeten bevriezen. Daardoor hebben de eigenaren minder opties. Zo mogen notarissen en makelaars geen diensten meer leveren aan eigenaren van bevroren vastgoed of mogen schepen niet overgedragen worden aan hun eigenaar. Bevroren eigendommen mogen ook niet verkocht worden, maar in sommige landen mogen ze wel nog gebruikt worden.

Dat bevriezen is makkelijker gezegd dan gedaan, want veel oligarchen hebben de voorbije maanden eigendommen overgedragen aan familieleden, zodat ze niet onder de sancties vallen.

Omzeilen van sancties moet misdrijf worden

Daarom wil de Commissie het bewust omzeilen van de sancties een misdrijf maken, zegt Europees commissaris Didier Reynders (Justitie) woensdag. Daardoor komen de overgedragen eigendommen opnieuw onder de loep te liggen en kunnen ze zelfs in beslag genomen worden.

Als een overheid iets in beslag neemt, wordt het eigendom van die overheid. Die kan er dan mee doen wat ze wil en het zelfs deels of volledig verkopen. De bedoeling van de Europese Commissie is dat inkomsten uit een eventuele verkoop van de goederen gebruikt worden voor de heropbouw van Oekraïne.

De regels zouden ook gaan gelden voor mensen die gesanctioneerd werden in eerdere crisissen, zoals Iran of Noord-Korea.

Het plan zou officieel worden voorgesteld op 25 mei, maar dan moeten eerst alle lidstaten akkoord gaan. Voor sommige landen ligt het moeilijk om hervormingen door te voeren, waardoor hun hele juridische systeem omgegooid moet worden.

In Nederland werden tot nu toe al zo'n twintig jachten van Russische prominenten bevroren.