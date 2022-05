Een doosje van tien scharreleieren is nu 10,7 procent duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die NU.nl heeft opgevraagd. Volgens de sector is de prijsverhoging logisch, gezien alles wat er in de eierwereld gebeurt.

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS kost een doosje met tien scharreleieren in de supermarkt nu gemiddeld 3,20 euro. "In 2018 was dat nog geen 2,50 euro." Alles wordt duurder, maar bij eieren gaat het nu wel heel hard.

"Alleen in 2017 en 2003 werd een doosje eieren in korte tijd net zo snel duurder als nu", zegt Van Mulligen. In 2017 speelde de fipronilaffaire de sector parten, 2003 was een rampjaar voor de eiersector in verband met een enorme uitbraak van vogelgriep.

Een woordvoerder van branchevereniging Anevei noemt de flinke prijsstijging in lijn der verwachting, met alles dat op dit moment in de wereld gebeurt. "De voerprijzen voor kippen zijn enorm gestegen, zoals graan. Dat was al in gang gezet, maar nu schieten die echt omhoog." De oorlog in Oekraïne speelt daar ook een rol in.

Daarnaast heeft de sector nu net als in 2003 te maken met een forse uitbraak van de vogelgriep. "Dat speelt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa." Supermarkten hebben volgens Anevei voorgesorteerd op de hogere prijzen voor eieren. "Zij hebben de prijzen verhoogd, zodat de marges op peil blijven."

Naar verwachting blijven eieren duur. Uit gegevens van het CBS over de eierprijs in de afgelopen decennia blijkt dat de prijs even omlaagging na de piek van 2003. Maar sinds 2008 is die nooit meer omlaaggegaan, alleen omhoog. In 2012 kostte een doosje 1,70 euro, in 2017 2,24 euro en nu, weer vijf jaar later, dus 3,20 euro.