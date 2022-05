Oekraïne heeft de doorvoer van Russisch gas via een van de punten waar dat het land binnenkomt stilgelegd. Oekraïne had daar dinsdag al voor gewaarschuwd en zegt dat dit komt door overmacht.

Volgens Oekraïne wordt het voor Europa bestemde gas omgeleid via een andere gasleiding, maar het Russische gasbedrijf Gazprom zegt dat dit technisch onmogelijk is. Oekraïne zegt op zijn beurt niet te kunnen beamen of dat zo is.

Het gaat om bijna een derde van het gas dat van Rusland naar Europa gaat.

De bewuste gaspijpleiding loopt door de regio Luhansk, waarvan pro-Russische separatisten een deel onder controle hebben.

Gazprom zegt woensdag dat er nog wel gas via Oekraïne naar Europa gaat, maar vertelt niet of het aanbod groter of kleiner dan de vraag is.