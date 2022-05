Ahold Delhaize, het moederbedrijf van supermarktketen Albert Heijn en webwinkel bol.com, gaat meer kosten besparen en sterker inzetten op de eigen merkproducten en loyaliteitsprogramma's. Dat maakt het bedrijf bekend bij de presentatie van de cijfers over de eerste maanden van dit jaar, die voor het eerst in lange tijd minder florissant zijn.

Zo werd via bol.com 7 procent minder verkocht, waarmee de webwinkel het volgens Ahold nog wel altijd beter doet dan branchegenoten. Het is nog steeds de bedoeling bol.com in de loop van dit jaar naar de beurs te brengen.

In antwoord op de almaar stijgende prijzen voor consumenten zet Ahold sterk in op huismerken. "Die goede kwaliteit leveren tegen lagere kosten vergeleken met A-merken", aldus het bedrijf.

In de Benelux zijn de eigen merkproducten goed voor de helft van de verkopen. Ook zal Ahold, dat behalve in Europa ook veel winkels in de VS heeft, vaker bulkaanbiedingen in de winkels zetten.