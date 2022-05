Webwinkel Coolblue heeft dinsdag aangifte gedaan van oplichting tegen Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel van de stichting Hulptroepen Alliantie. Dat meldt de Volkskrant woensdag. Het bedrijf wil ook een kleine half miljoen aan kwijtgescholden investering in de stichting terug ontvangen en eist daarvoor een schadevergoeding.

De oprichters van Hulptroepen Alliantie hielden 20 miljoen euro netto over aan een grote mondkapjesdeal met de overheid uit te voeren via een geheime commerciële bv. Coolblue zegt daar niet van op de hoogte te zijn geweest.

Coolblue had een kleine half miljoen euro geïnvesteerd in de non-profitstichting van de drie zakenpartners. Topman Pieter Zwart van de webwinkel besloot uiteindelijk om dat geld kwijt te schelden.

Damme ontkent oplichting

Damme zegt in een reactie tegen de Volkskrant dat de beschuldiging van oplichting 'klinkklare onzin' is. De zakenpartners van Hulptroepen Alliantie zouden Zwart hebben ingelicht over hun commerciële activiteiten. Van Lienden en Van Gestel reageerden niet op een verzoek van de krant voor commentaar.

Coolblue laat via een advocaat weten dat de aangifte lang op zich liet wachten omdat de webwinkel veel tijd nodig had om genoeg informatie te verzamelen.

Van Lienden en andere bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie zijn in afwachting van een rechtszaak over de deal uit het bestuur gezet. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen ook van verduistering.

Uitzendbureau Randstad deed in december aangifte tegen de zakenpartners. Het uitzendbureau leverde het jaar ervoor vijftien medewerkers aan het non-profitinitiatief, zonder te weten dat de oprichters 20 miljoen euro in eigen zak staken.