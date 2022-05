Woningcorporaties verhogen de huren van woningen in de sociale sector vanaf 1 juli gemiddeld met 2 procent. Bij de overgrote meerderheid van de woningen blijft die stijging onder de grens van 2,3 procent die geldt voor huurders met een laag inkomen, meldt koepelorganisatie voor woningcorporaties Aedes dinsdag.

In voorgaande jaren mochten de huren van sociale huurwoningen met de inflatie plus 1 procentpunt stijgen. Maar door de coronacrisis besloot het kabinet om dit jaar van die extra 1 procentpunt af te zien. De inflatie bedroeg het afgelopen jaar 2,3 procent in Nederland.

Voor mensen met hogere inkomens kunnen woningcorporaties huren meer verhogen, met maximaal 50 tot 100 euro per maand. Wel moet dit binnen de maximale huurprijsgrens van de woning vallen.

Vier op de tien corporaties voeren die inkomensafhankelijke verhoging dit jaar door, aldus Aedes. In 2021 werd die vanwege de coronapandemie niet toegepast. Bijna een derde van de woningcorporaties bevriest volgens de koepelorganisatie dit jaar de huren van woningen met een laag energielabel.