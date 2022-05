Het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag blijft nog tot 2030 open in plaats van tot de eerder aangekondigde sluitingsdatum in 2024, meldt de ziekenhuisgroep Haaglanden Medisch Centrum (HMC) dinsdag. Wat er daarna met het ziekenhuis gebeurt, is nog niet duidelijk. Bronovo is vooral bekend omdat de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane er geboren zijn.

HMC kondigde twee jaar geleden aan dat het Bronovo-ziekenhuis in 2024 de deuren zou sluiten omdat het financieel niet zo goed ging met het ziekenhuis. Een jaar eerder was er al een grote reorganisatie geweest, maar er bleek uiteindelijk niet genoeg geld om het gebouw te blijven onderhouden.

Nu blijkt dat het ziekenhuis toch nog wat langer kan openblijven, tot 2030. Sinds 2019 is het ziekenhuis alleen open op doordeweekse dagen en voor behandelingen of operaties zonder spoed.

Wat er na 2030 gebeurt, is niet helemaal duidelijk. In het plan staat dat HMC ook na 2030 "actief blijft" in de wijken Benoordenhout en Scheveningen. De groep heeft plannen voor "vernieuwende zorg" die specifiek is gericht op ouderen en mensen met een chronische ziekte.

Alle behandelingen waarvoor een operatiekamer nodig is of waarvoor patiënten een nacht in het ziekenhuis moeten blijven, verhuizen dan naar HMC Antoniushove of HMC Westeinde, de andere twee ziekenhuizen van de groep.

Facelift voor andere ziekenhuizen

Daarnaast geeft de ziekenhuisgroep zijn andere twee ziekenhuizen een facelift. In beide locaties komen er meer operatiekamers en de spoedafdeling in HMC Westeinde wordt vernieuwd.

In de vestiging Antoniushoeve wordt alle expertise op het gebied van kankerbehandelingen bij elkaar gebracht. Doel is zo efficiënt mogelijke zorg van "maximale kwaliteit" te bieden.

"Dit plan sluit aan bij ontwikkelingen in de zorg, houdt rekening met een regio die groeit en vergrijst én past bij onze portemonnee", zegt bestuursvoorzitter Ingrid Wolf van HMC.

Als alles volgens plan verloopt, beginnen de verbouwingen volgend jaar en duren ze tot 2035. "De renovatie van de gebouwen wordt zo gepland dat er zo weinig mogelijk overlast zal zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers", benadrukt HMC.