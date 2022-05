In Oekraïne zijn sinds de Russische inval 4,8 miljoen banen verloren gegaan, blijkt woensdag uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties. Dat is zo'n 30 procent van het totale aantal banen in het land. Dat kan volgens de organisatie nog oplopen tot zeven miljoen. Als de oorlog meteen stopt, zouden er echter 3,4 miljoen banen gered kunnen worden.

Dat de Oekraïense economie zwaar lijdt onder de oorlog met Rusland is een understatement. Economische instellingen als het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling voorspellen dat de economie van het Oost-Europese land dit jaar 30 tot 45 procent krimpt. Tot nu toe verloor het land al honderden miljarden door de oorlog.

Ook de werkgelegenheid lijdt onder de Russische agressie. Sinds de inval op 24 februari zijn meer dan vijf miljoen mensen naar het buitenland gevlucht. 1,2 miljoen van die vluchtelingen werkte en moest zijn baan opgeven om het land te kunnen ontvluchten. Daarnaast gingen er nog veel meer banen verloren doordat bedrijven aangevallen werden of om andere redenen hun activiteiten moesten stilleggen.

In totaal gingen er al 4,8 miljoen banen verloren in iets meer dan twee maanden tijd, zegt het IAO. Als de oorlog nog lang blijft voortduren, kan dat oplopen tot zeven miljoen verloren banen. Dat is 43,5 procent van het aantal banen voor de oorlog. Mochten de vijandelijkheden vandaag nog ophouden, dan zouden er 3,4 miljoen banen behouden kunnen worden, wat het verlies op 8,9 procent zou brengen.

Ook buurlanden en rest van de wereld krijgen last van crisis

De crisis kan ook leiden tot ontwrichting van de arbeidsmarkt in de buurlanden. Hoe langer de oorlog duurt, hoe langer Oekraïners in bijvoorbeeld Hongarije, Polen of Moldavië moeten blijven. Dat zet de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in die landen onder druk, waardoor er kans is op meer werkloosheid.

Ten slotte waarschuwt de IAO dat de oorlog in Oekraïne ook een impact kan hebben op de economie van andere landen. Het forse herstel van de coronacrisis dat in veel westerse landen te zien was, zal deels tenietgedaan worden door de effecten van de oorlog. Vooral in de lage- en middeninkomenslanden, die nog niet volledig hersteld waren van de coronacrisis, kan dit tot problemen leiden.

In andere landen ziet de organisatie vooral de voedselprijzen nog een lange tijd stijgen, waardoor de inflatie lang hoog zal blijven. In april bedroeg die in ons land 9,6 procent, wat iets lager is dan in maart.