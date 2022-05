In de loop van dit jaar maakt de helft van de mensen in de supermarkt geen gebruik meer van een kassa waar een medewerker achter zit. Eind vorig jaar was dat al teruggelopen tot 55 procent. Dat blijkt uit gegevens die NU.nl heeft opgevraagd bij GfK.

"Boodschappen afrekenen bij de caissière staat onder druk", zegt Norman Buysse van marktonderzoeker GfK. "Helemaal verdwijnen zal de kassa met medewerker erachter nog niet, maar op basis van de ontwikkelingen kiest dit jaar nog maar de helft van de mensen voor deze methode van afrekenen."

Zelfscannen tijdens het boodschappen doen of zelfscannen bij de kassa, de andere manieren om de boodschappen af te rekenen, nemen de rol van de traditionele kassa steeds verder over. "Zelfscannen tijdens het boodschappen doen groeide sinds 2020 fors, maar dat stabiliseert nu", zegt Buysse.

Met een scanner in je hand boodschappen doen, is niet altijd even praktisch. "Je hebt je handen niet vrij; je moet gelijktijdig vrij veel handelingen doen", aldus Buysse. Ongeveer een kwart van de mensen gebruikt deze methode tijdens het boodschappen doen. De marktonderzoeker verwacht dat dit zo blijft.

Zelfscannen vooral geliefd onder dertigminners

De groei zit vooral in het zelfscannen bij de kassa. Die manier van afrekenen nam in een jaar tijd toe tot bijna een vijfde van de supermarktbezoekers. "Het gaat dan vooral om de kleine mandjes met boodschappen", zegt Buysse.

Zelfscannen is vooral geliefd onder dertigminners; meer dan een derde rekent op die manier af. Wanneer we zelf onze boodschappen afrekenen, scheelt dat de supermarkten in de kosten. Zij hoeven minder mensen in te huren voor achter de kassa. "Het is efficiënter en voordeliger voor de supermarkten, maar ook voor de klant. Het scheelt tijd, dus het is win-win."

Zo gebeurt het ook nog wel dat mensen eerst in de rij voor de kassa gaan staan, maar als dat te lang duurt, ze toch naar het zelfscanapparaat lopen. "En er is ook nog een groep mensen die het gewoon leuk vindt om boodschappen te doen. Die nemen er de tijd voor, maken een praatje in de winkel én bij de kassa."

Kassa nog nodig voor enkeling die contant betaalt

Het zijn vooral 65-plussers die blijven bij de kassa die wél terugpraat. In die leeftijdsgroep kiest bijna 70 procent van de klanten voor die manier van afrekenen.

"Supermarkten zullen ook altijd wel een kassa met caissière aanbieden, her en der is het er maar één", zegt Buysse. "Die ene kassa is dan ook wel eens dicht, maar dan kunnen mensen terecht bij de servicebalie. Al was het maar voor de enkeling die nog contant betaalt."