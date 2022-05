KLM krijgt een boete van 40.000 euro en een zogeheten last onder dwangsom van maximaal 500.000 euro, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dinsdag. De luchtvaartmaatschappij heeft reizigers op geannuleerde vluchten die een KLM-ticket via een reisbureau hadden geboekt ten onrechte niet de keuze geboden om geld terug te krijgen of een andere vlucht te nemen.

Daarnaast heeft het bedrijf verzuimd mensen die een ticket hadden geboekt via het failliete D-reizen hun geld terug te geven.

Als mensen een reis boeken via een online of fysiek reisbureau inclusief een KLM-ticket en die vlucht gaat vervolgens niet door, moeten zij van KLM geld terugkrijgen of een andere vlucht aangeboden krijgen.

"KLM biedt passagiers die keuze niet rechtstreeks", aldus de ILT, en dat moet wel. "KLM moet daarvoor haar website aanpassen en mag niet meer terugverwijzen naar de reisbemiddelaar."

Het maakt namelijk niet uit waar de passagier het vliegticket heeft gekocht. "De luchtvaartmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de terugbetaling als een vlucht niet doorgaat."

KLM gaat in beroep tegen boete

De boete van 40.000 euro heeft specifiek betrekking op de afhandeling van het bankroet van D-reizen. Het gaat om passagiers die tussen 2019 en 2021 via het reisbureau boekten.

De luchtvaartmaatschappijen zeiden eerder het ticketgeld aan D-reizen te hebben terugbetaald en daarmee aan hun verplichtingen te hebben voldaan. Het reisbedrijf ging echter failliet voordat het geld werd overgeboekt naar de gedupeerden.

In december vorig jaar werd al bekend dat de ILT boetes ging opleggen aan de maatschappijen vanwege de kwestie. Het was toen nog niet bekend hoe hoog de boetes zouden worden. KLM gaat in beroep tegen de boete en blijft bij het standpunt dat het de tickets heeft terugbetaald.