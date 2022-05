De aandeelhouders van Philips hebben dinsdag op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf tegen bonussen voor de topmensen gestemd. Ze zijn niet te spreken over de financiële resultaten van het afgelopen jaar en het debacle met de slaapapneumachines. Het ging om een adviserende stemming. Philips "neemt de feedback mee", zegt het bedrijf.

Tijdens de vergadering werd na verschillende vragen al duidelijk dat maar weinig aandeelhouders achter de bonussen voor de bedrijfstop stonden. Die waren door het slechte jaar sowieso al lager dan gepland, maar zelfs dan konden de meeste aandeelhouders zich er niet achter scharen. 79 procent stemde tegen de geplande vergoedingen.

CEO Frans van Houten haalde 64 procent van zijn target. Ook de prestaties van de financiële topman en de chief legal officer bleven onder de maat.

Philips ligt sinds juli vorig jaar onder vuur omdat er problemen ontstonden met zijn beademingsapparatuur. De DreamStation-apparaten van de eerste generatie van vijf jaar of ouder leidden vooral tot problemen in vochtige of warme omgevingen. Het schuim van de machines kon afbrokkelen in hitte of vochtigheid en als de machine niet op de juiste manier werd schoongemaakt. Ook konden er schadelijke gassen vrijkomen.

Er waren mensen die onder meer hoofdpijn en ademhalingsproblemen kregen van het schuim. De gassen konden leiden tot hypersensitiviteit. Mogelijk waren beide ook kankerverwekkend en giftig.

Winst viel 39 procent lager uit

Het bedrijf moest miljoenen apparaten terugroepen en zette voor de afhandeling van de kwestie al zo'n 800 miljoen euro opzij. De winst kwam daardoor dit jaar zo'n 39 procent lager uit op 612 miljoen euro.

Of de top van Philips zijn bonussen nu wel of niet krijgt, is nog niet duidelijk. De raad van commissarissen gaat de kwestie bespreken en "neemt de feedback van de aandeelhouders mee".

Van Houten reageerde zelf kort op de kwestie. "Ik ben heel erg betrokken bij Philips, werk hier al mijn hele leven, heb zelf heel wat Philips-aandelen en ik voel de pijn ook. Daar hou ik het bij."