Door een tekort aan beveiligers moesten in de meivakantie reizen worden geschrapt en kan Ajax niet op het Museumplein worden gehuldigd als de ploeg kampioen wordt. De beveiligingssector is niet de enige branche die met tekorten kampt. Dat komt door vergrijzing, ontgroening en het massale deeltijdwerken. Maar ook doordat hele nieuwe sectoren het licht hebben gezien, zoals de flitsbezorgers.

Volgens directeur Leon Vincken van branchevereniging VBe NL is er een groot tekort aan beveiligers. "Het gaat om honderden vacatures en we zitten midden in het festivalseizoen. We moeten alle zeilen bijzetten."

Vincken zegt dat er tijdens de coronacrisis duizenden beveiligers zijn uitgestroomd en dat de krapte nog wel even aanhoudt, aangezien nieuw personeel eerst moet worden opgeleid.

"De krapte op de arbeidsmarkt ging eind 2019 al richting een hoogtepunt", vertelt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV. "Toen kwam corona en vond een aardverschuiving plaats." Hij herinnert zich dat het UWV in het begin van de crisis met getroffen sectoren om de tafel ging zitten om te bekijken waar de mensen herplaatst konden worden.

Je boodschappen laten bezorgen kan al langere tijd, maar door de coronapandemie groeide de bezorging explosief. Hetzelfde geldt voor online shoppen of maaltijden aan huis laten bezorgen. En nu zijn er ook nog eens de flitsbezorgers bij gekomen. "Er is andersoortig werk bij gekomen", zegt Witjes. En behalve al die bezorgers die af en aan rijden, moeten de distributiecentra van al die bezorgers ook bemenst worden.

Coronacrisis heeft de 'gemakseconomie' een zet gegeven

Bij die flitsbezorgers is de vraag naar personeel groot. "Consumenten willen een bepaald product nu hebben. Er is sprake van overconsumptie", zegt retailexpert Michel Kregel.

Hij zegt dat de coronapandemie een katalysator is geweest in het veranderende consumentengedrag. "Er is sprake van luiheid, de situatie tussen werk en privé is anders geworden en het is lekker makkelijk om iets snel bezorgd te krijgen."

Kregel maakt er zelf ook gebruik van. "Als je terugkomt van een buitenlandse reis en je weet dat je koelkast leeg is, is het handig om via zo'n app boodschappen te bestellen." Aan de andere kant is er volgens hem sprake van luiheid: "Als Ajax woensdagavond kampioen wordt en je hebt geen voorbereidingen voor een feestje getroffen, dan kan dat via een flitsbezorger alsnog."

Door de coronapandemie zijn onze routines veranderd, zegt ook Witjes van het UWV. "Er is een gemakseconomie ontstaan, zoals je kleding online bestellen. Zaken zijn uit nood geboren of versneld en een deel daarvan blijft bestaan."

De nieuwe banen die daarbij komen kijken - het UWV heeft geen exacte aantallen, maar het gaat om hele grote groepen - worden aantrekkelijk gevonden door mensen die willen werken.

"Je eigen tijd indelen vinden mensen heel belangrijk. De nieuwe banen geven meer flexibiliteit."