Veerdienst P&O Ferries, die eind maart achthonderd personeelsleden ontsloeg om te kunnen voortbestaan, geeft zijn kadewerknemers en beveiligers in Nederland dit jaar een loonsverhoging van 10 procent, meldt vakbond FNV dinsdag. Volgend jaar komen daar nog eens 2 procent en een inflatiecorrectie bij. "We hebben lang genoeg een pas op de plaats gemaakt", zegt FNV-bestuurder Niek Stam.

P&O Ferries ontsloeg eind maart per direct al zijn achthonderd Britse werknemers via de videobeldienst Zoom. Het bedrijf kampte met geldproblemen en zou naar eigen zeggen niet meer levensvatbaar zijn zonder grote veranderingen door te voeren. Alle ontslagen werknemers werden vervangen door goedkopere uitzendkrachten.

Door het massaontslag lag de veerdienst dagenlang stil. De eerste veerboot tussen Rotterdam en Hull, de enige verbinding naar Nederland die de veerdienst heeft, voer pas een week na het ontslag weer uit.

Maar nu lijkt er toch wat geld te zijn voor het kadepersoneel en de beveiligers in Nederland. Die krijgen een loonsverhoging van 2 procent, een inflatiecorrectie van 3,3 procent en daarbovenop een compensatie voor een aangepast werkrooster. In totaal komt dat uit op 10 procent opslag. In 2023 komen daar opnieuw 2 procent en een inflatiecorrectie bij.

FNV vreest niet dat het bedrijf hierdoor verder in de problemen zal komen en nog meer personeel moet laten gaan. "Ik werk al 23 jaar voor P&O en de afgelopen jaren hebben we regelmatig een pas op de plaats gemaakt om de werkzekerheid te garanderen. Ondertussen zagen we bij andere rederijen wel loonsverhogingen en meer investeringen. We zijn dus gestopt met inschikkelijk zijn", zegt Stam.

Bij P&O Ferries zelf was nog niemand bereikbaar voor commentaar.