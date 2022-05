Bierbrouwer Grolsch houdt rond het wereldkampioenschap voetbal in Qatar dit jaar geen marketingcampagne die zich richt op het sportevenement. Dat besluit is ingegeven door een "samenloop van omstandigheden", waaronder de internationale kritiek op de mensenrechtensituatie in de Golfstaat, meldt een woordvoerder dinsdag. Maandag kondigde supermarktketen Lidl hetzelfde aan.

"Wij hebben net een nieuwe campagne gelanceerd, de nadruk ligt daarbij op samen tijd doorbrengen. We gaan er geen aparte WK-campagne van maken", legt de zegsman van Grolsch uit. Voetbal of verwijzingen naar het sportevenement in november en december komen niet voor in de reclames.

Daarbij heeft Grolsch onder andere meegewogen hoe klanten zouden reageren op marketinguitingen met verwijzingen naar het WK. De Nederlandse brouwer weet nog niet of het zendtijd inkoopt in de reclameblokken rond WK-wedstrijden.

In Qatar zorgen vooral de omstandigheden waarin arbeidsmigranten aan stadions voor het WK bouwen voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Volgens die organisaties zijn sinds de toewijzing van het WK aan Qatar in 2010 duizenden gastarbeiders overleden. Dat gebeurde onder andere op bouwplaatsen waar stadions voor het toernooi werden gebouwd.

Bij eerdere eindtoernooien van het Nederlands elftal kwam het biermerk wel met speciale acties rond een EK of WK. Bij de laatste edities kwam de nadruk minder te liggen op oranje merchandise, meldt Grolsch.

Supermarktketen Lidl gaf maandag al aan geen grote reclamecampagne te voeren rond het WK voetbal in Qatar. Dat zou ongepast zijn vanwege een "optelsom aan factoren". Branchegenoten Albert Heijn, Jumbo en Plus weten nog niet wat ze rond het WK gaan doen.