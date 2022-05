Grindr, de datingapp voor homoseksuele mannen en transgender personen, krijgt een beursnotering in New York. De beursgang vindt plaats via een fusie van het bedrijf met het lege beurshuis Tiga Acquisition. De transactie waardeert het gecombineerde bedrijf op 2,1 miljard dollar, omgerekend zo'n 2 miljard euro.

Tiga Acquisition, dat in november 2020 debuteerde op de beurs, is een zogeheten spac. Dat is een bedrijf dat op de beurs noteert zonder activiteiten en een ander bedrijf overneemt met als enige doel om dat bedrijf een beursnotering te geven. Dat levert het overgenomen bedrijf minder administratie op.

De deal zal waarschijnlijk tegen het einde van het jaar worden afgerond, in afwachting van goedkeuring door regelgevende instanties en aandeelhouders.

De route naar de beurs via een deal met een spac in plaats van een traditionele beursgang was volgens financieel topman Gary Hsueh "logischer omdat het meer zekerheid biedt". "En dat is vandaag de dag nog belangrijker dan een jaar geleden toen de markt anders was", aldus Hsueh.

De beursnotering is een grote stap voorwaarts voor Grindr, dat in de afgelopen jaren verschillende eigenaren heeft gehad. Het Chinese bedrijf Beijing Kunlun Tech verkocht het dertienjarige bedrijf in 2020 voor 600 miljoen dollar aan San Vicente Acquisition Partners, nadat Amerikaanse regelgevers hadden aangedrongen op afstoting vanwege zorgen over de nationale veiligheid.

Elf miljoen appgebruikers

Hoewel concurrenten als Tinder en Bumble ook lhbtiq+-vriendelijk zijn, is Grindr het populairst onder leden van de gemeenschap. De app richt zich dan ook voornamelijk op lhbtiq+-relaties, terwijl de andere apps gemengd zijn.

De app heeft ongeveer elf miljoen, overwegend mannelijke, maandelijks actieve gebruikers. Dat is een fractie van de 100 miljoen gebruikers van Tinder en Hinge. Concurrent Bumble had vorig jaar 40 miljoen maandelijkse gebruikers. Bijna 80 procent van de Grindr-gebruikers is jonger dan 35 jaar.

Grindr liet tevens weten dat topman Jeff Bonforte in de tweede helft van het jaar zal aftreden. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een lid van de lhbtiq+-gemeenschap gevonden om zijn functie over te nemen. De naam van de nieuwe bestuurder, die al een beursgenoteerd bedrijf heeft geleid, werd nog niet onthuld. De meerderheid van het bestuur van Grindr zal bestaan uit leden van de lhbtiq+-gemeenschap.