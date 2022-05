Werknemers krijgen dit jaar netto iets meer vakantiegeld, heeft salarisstrookverwerker ADP uitgerekend. Volgens het bedrijf, dat jaarlijks kijkt wat mensen onder de streep meer of minder overhouden, scheelt het over het algemeen een paar euro. Dat is te danken aan de iets lagere belastingtarieven.

Verdien je een modaal inkomen van ruim 2.900 euro bruto per maand, dan ontvang je volgens ADP netto 4 euro meer vakantiegeld dan in 2021. Twee keer modaal zou 8 euro meer ontvangen.

Alleen mensen die minder dan het fulltime minimumloon van 1.725 euro bruto per maand verdienen, zoals parttimers en jongeren onder de 21 jaar, krijgen iets minder vakantiegeld gestort dan vorig jaar. Ook hier is het verschil maar enkele euro's. Volgens ADP houden zij minder over door een minder snelle opbouw van de arbeidskorting bij de lagere inkomens ten opzichte van vorig jaar.

De minieme stijging van het netto vakantiegeld zal zeker niet voldoende zijn om de hoge inflatie te compenseren. Door de flinke prijsstijgingen zijn Nederlanders nu al gauw veel meer geld kwijt aan vakanties en andere zaken, zoals energiekosten.

ADP wijst erop dat eerder uit diverse onderzoeken naar voren is gekomen dat het vakantiegeld door mensen ook steeds vaker wordt gebruikt om maandelijkse lasten of achterstanden te kunnen betalen.