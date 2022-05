De inflatie, of de mate waarin het leven duurder wordt, is in april uitgekomen op 9,6 procent en dat is iets lager dan de 9,7 procent in maart. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

De prijsontwikkelingen van energie en brandstoffen drukten de inflatie, terwijl voedingsmiddelen duurder zijn geworden.

De prijzen van elektriciteit, gas en stadsverwarming hadden een neerwaarts effect op de inflatie. Energie was in april 136 procent duurder dan een jaar eerder, in maart was het verschil nog 157 procent.

Volg het nieuws rond de stijgende prijzen Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Brandstoffen waren in april 24,8 procent duurder dan twaalf maanden eerder, in maart waren ze nog 36,5 procent duurder. Het kabinet heeft de accijns op motorbrandstoffen voor de periode van 1 april tot en met 31 december verlaagd.

Voor 1 liter benzine werd in april gemiddeld 2,09 euro betaald, in maart was dat 2,29 euro. De gemiddelde prijs van 1 liter diesel daalde van 2,12 euro in maart naar 2 euro in april.

Voedingsmiddelen waren in april 8,5 procent duurder dan een jaar eerder, tegenover een verschil van 6,2 procent in maart. Vooral de prijs van vlees ging omhoog: de stijging op jaarbasis nam toe van 5,5 procent in maart naar 10,5 procent in april. Ook groenten, zuivelproducten en brood en granen werden duurder.

Verder moest er meer betaald worden voor een verblijf in een bungalowpark.