Het financiële risico van een hypotheek voor een huis is de afgelopen jaren flink gedaald. De huizenprijzen zijn flink gestegen, terwijl de hypotheken minder snel stegen. Daardoor staan nu veel minder huizen 'onder water', meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een huis staat 'onder water' als de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis. Dat kan problemen opleveren bij het verkopen van de woning. In 2020 had 6 procent van de eigenaren een huis dat 'onder water' stond, tegenover 33 procent in 2014.

Na de recentste meting is het aantal alleen maar verder gedaald, zegt een woordvoerder van het CBS. Dat komt doordat hypotheken tegenwoordig verplicht afgelost moeten worden en huizen alleen maar meer waard zijn geworden.

Vooral bij huiseigenaren onder de 25 jaar is de woning nog weleens minder waard dan de hypotheekschuld, maar ook in die groep was dat twee jaar geleden nog maar in 15 procent van de gevallen zo. In 2014 was dat nog 62 procent. Dat jaar bevond de hoeveelheid huizen met zogeheten onderwaarde zich op een dieptepunt. Dat kwam omdat de huizenprijzen in de jaren na de kredietcrisis van 2008 erg daalden.

Van de huiseigenaren had 17 procent in 2020 geen hypotheekschuld. Dat komt de afgelopen jaren steeds vaker voor.