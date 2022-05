De Verenigde Staten zullen het komende jaar geen belastingen heffen op de import van staal uit Oekraïne, meldt het ministerie van Economie maandag. Zo wil het land de Oekraïense staalsector, die zwaar te lijden heeft onder de oorlogswoede van Rusland, een hart onder de riem steken.

Russische troepen hebben het al sinds de inval in Oekraïne op 24 februari erg gemunt op staalfabrieken. Zo bestormden ze vorige week nog de Azovstal-staalfabriek in de stad Mariupol.

"Een aantal van de grootste Oekraïense staalbedrijven is zwaar getroffen door (Russisch president Vladimir, red.) Poetins barbaarsheid en de staalfabriek in Mariupol is een symbool geworden van de weerstand van Oekraïne tegen Ruslands agressie", zegt het Amerikaanse ministerie. "Veel fabrieken hebben hun personeel de hele tijd doorbetaald en eten en zelfs huisvesting aangeboden. Sommige zijn zelfs weer opgestart terwijl er in de buurt gevochten wordt."

De Amerikaanse regering wil de Oekraïense staalsector, een van de grootste industrieën in het land, dan ook in leven houden door exportmogelijkheden te creëren. Daarom laat ze de importheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium voor ten minste een jaar varen. Oekraïne voert zo'n 80 procent van zijn staal uit.

De VS stelde die tarieven drie jaar geleden in onder het bewind van toenmalig president Donald Trump. De heffingen gelden niet alleen voor Oekraïne, maar voor al het buitenlands staal en aluminium. De toenmalige regering vond dat "goedkoop metaal uit het buitenland" de Amerikaanse staalindustrie kapot had gemaakt en dus banen had gekost.

Op staal uit andere landen blijven de importheffingen van kracht.