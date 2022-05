Werknemers van Gall & Gall krijgen een loonsverhoging van 4,5 procent en behouden hun toeslag als ze werken op zaterdag. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor drankverkopers bij Gall & Gall waarmee leden van vakbond FNV hebben ingestemd. De werknemers van de keten hebben wekenlang actie gevoerd en er is zes dagen gestaakt voor de overeenkomst.

In april bleven de deuren van meer dan honderd Gall & Gall-winkels meerdere malen gesloten omdat medewerkers eisten dat ze meer loon kregen. Ook eisten ze dat de zaterdagtoeslag bleef bestaan waardoor medewerkers van de keten meer verdienen als ze op de weekenddag aan het werk zijn. Met eerdere voorstellen van Gall & Gall gingen werknemers niet akkoord, mede omdat het bedrijf de toeslag op zaterdag wilde afschaffen.

Jethro Warbroek, bestuurder bij FNV Handel, is blij met de nieuwe overeenkomst: "Ik ben trots op wat onze leden hebben bereikt voor alle werknemers van Gall & Gall. Medewerkers door het hele land hebben zich verenigd om goede afspraken af te dwingen." Wel heeft de bestuurder naar eigen zeggen een dubbel gevoel omdat hij in de loonsverhoging een duidelijke koppeling met de inflatie had willen zien.

De cao loopt van 1 januari dit jaar tot 31 maart 2023. Eerder al ging ook vakbond CNV met het voorstel akkoord.

Gall & Gall is onderdeel van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com. In totaal heeft de slijterijketen achttienhonderd werknemers, ongeveer driehonderd eigen winkels, tweehonderd franchisers en honderd gemakswinkels in Albert Heijn-filialen.