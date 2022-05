Avocado's worden steeds populairder in Europa, concludeert Rabobank na onderzoek. De Europese markt voor avocado's is de afgelopen tien jaar flink gegroeid. "Er is bijna geen groente- of fruitsoort die zo'n groei kent", zegt Cindy van Rijswick, voedseleconoom bij de bank.

In zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk groeide de avocadomarkt de voorgaande tien jaar gemiddeld met meer dan 12 procent per jaar. Die markten kunnen nog verder groeien, al verwacht de bank dat dat iets langzamer zal gaan. Gemiddeld eten Europeanen 1,5 kilo avocado's per persoon per jaar.

"In een aantal markten, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, loopt de groei al terug", zegt Van Rijswick. "Volgens sommigen wordt de groei niet heel duurzaam verbouwd, omdat het veel water kost om avocado's te produceren. Ook wordt er weinig energie gestopt in promotie, wat wel nodig is om de interesse voor een product op peil te houden."

Onduidelijk of inflatie invloed heeft op avocadoverkoop

De invloed van de huidige prijsstijgingen op de groei is nog onzeker, volgens Van Rijswick. "Het is wel enigszins een luxeproduct, maar we kunnen de huidige situatie niet vergelijken met de financiële crisis in 2008. Toen werden er nog weinig avocado's gegeten."

Van Rijswick geeft aan dat zo'n 40 procent van de Nederlandse huishoudens minimaal een keer per jaar avocado's koopt. De rest van de huishoudens, 60 procent, koopt ze nooit. "Nederland zit weliswaar net iets boven het gemiddelde van de Europese avocadoconsumptie, maar concrete cijfers ontbreken, ook omdat er zoveel avocado's worden verhandeld", zegt ze.

Voor de EU zijn de belangrijkste avocadomarkten Frankrijk en Duitsland. Grootste leverancier voor Europa is Peru, maar kleinere leveranciers zoals Colombia en Mexico worden belangrijker door de verwachte groei. Grootverbruiker Amerika is goed voor bijna 40 procent van de avocado-invoer wereldwijd.