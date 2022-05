De waarde van de bitcoin is maandag opnieuw gedaald en staat op het laagste niveau sinds juli vorig jaar. De digitale munt was maandagmiddag rond 13.30 uur Nederlandse tijd minder dan 33.000 dollar (ruim 31.000 euro) waard. Aan het begin van het jaar stond de waarde nog op 48.000 dollar (ruim 45.000 euro).

De bitcoin verloor de afgelopen 24 uur ruim 5 procent aan waarde volgens CoinMarketCap, dat de koersen van digitale munten bijhoudt. De afgelopen zeven dagen dook de waarde met 15 procent omlaag.

De daling vindt plaats in een periode waarin beleggers al langer vrezen voor renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed). Hogere rentes zijn doorgaans ongunstig voor aandelen en andere risicovolle beleggingen.

In een persconferentie heeft voorzitter Jerome Powell van de Fed vorige week verzekerd dat de beleidsmakers bij de bank gaan doen wat nodig is om de stijgende inflatie te beteugelen. Hij benadrukte daarbij "snel" te handelen, wat door beleggers wordt opgevat als een aankondiging dat de rente snel verder opgevoerd kan worden. Vorige week werd de rente door de Fed met een half procentpunt verhoogd, waarna op dezelfde dag de aandelenbeurs in New York kelderde.

Begin maart ging de waarde van de bitcoin net als die van veel andere cryptomunten juist nog omhoog, nadat deze eerder in het jaar fors was gedaald door de Russische invasie van Oekraïne. De waarde van de munt kwam toen uit op ruim 41.000 dollar, zo'n 37.500 euro.