Werkgevers roepen het kabinet op haast te maken met de komst van een herstelfonds voor bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Steeds meer ondernemers in vooral de horeca en evenementensector verkeren namelijk in financieel zwaar weer vanwege enorme private en belastingschulden, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

"Zij hebben in twee jaar tijd flinke schulden opgebouwd, in totaal gaat het om miljarden. En dat is ook het geval in de kunst- en cultuursector en een deel van de detailhandel", zegt voorzitter Hans Biesheuvel van ondernemersvereniging ONL.

Biesheuvel spreekt regelmatig ondernemers bij wie het water aan de lippen staat. "En daar komt bij dat ze ook al twee jaar niet hebben kunnen investeren in hun bedrijf. Bovendien hoeven ze ook niet bij een bank aan te kloppen met schulden op de balans. Het wordt tijd dat deze ondernemers zo snel mogelijk worden geholpen, anders zullen zij zelf stoppen."

De voorzitter verwijst naar cijfers van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat er in april 12.109 bedrijven gestopt zijn met hun activiteiten. Dat is 27 procent meer dan een jaar eerder. Echte faillissementen waren er juist weinig en het aantal stoppende bedrijven was vorige maand dus bijna een kwart hoger dan in april vorig jaar.

Eerder luidde INretail, de brancheorganisatie voor de mode-, sport- en schoenenbranche, al de noodklok. Algemeen directeur Jan Meerman verwacht dat enkele duizenden winkeliers in de komende maanden besluiten om te stoppen vanwege te hoge schulden. "Wij schatten in dat 20 procent van onze achterban dikke financiële problemen heeft. De helft daarvan zal stoppen of failliet gaan."

'6 miljard aan eigen vermogen verdampt in coronaperiode'

Volgens voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben zo'n twintigduizend ondernemers momenteel een negatief eigen vermogen. "Er is in de coronaperiode 6 miljard euro aan eigen vermogen verdampt. Bovendien kwamen niet alle ondernemers in aanmerking voor de steunmaatregelen en er zijn flinke schulden opgebouwd. Dat geld moet straks worden terugbetaald en dat hangt deze mensen als een zwaard van Damocles boven het hoofd."

Willemsen geeft verder aan dat de horeca momenteel met flinke prijsstijgingen te maken heeft. "Dat komt er nog eens bovenop. Hogere energiekosten, hogere personeelskosten vanwege de schaarste en de inkoopprijzen van bepaalde producten liggen soms wel 30 procent hoger. De gemiddelde stijging voor ondernemers ligt tussen de 10 en 20 procent en wordt momenteel slechts deels doorberekend aan de consument."

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over het conceptplan voor een coronaherstelfonds. ONL-voorzitter Biesheuvel vindt dat het allemaal veel te lang duurt. "We kunnen niet eindeloos blijven wachten. Zorg er zo snel mogelijk voor dat ondernemers er langer over kunnen doen om hun schulden terug te betalen, biedt ze daarbij zo veel mogelijk hulp aan."