Gemeenten kunnen de komende maanden bij het Rijk een subsidie aanvragen om panden in winkelcentra te renoveren of nieuwe gebouwen te plaatsen. Zo wil het kabinet voorkomen dat mensen door online winkelen bijna nooit meer naar een fysieke winkel gaan. In totaal wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor de regeling.

Doordat we sinds de coronacrisis nog vaker online kleding of meubels kopen, gaan we veel minder vaak naar bakstenen winkels. Dat heeft de afgelopen jaren tot meer faillissementen en dus leegstand in de winkelcentra geleid. "Leegstand kan weer leiden tot verloedering van winkelgebieden. Fijn winkelen is er dan niet meer bij", zegt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken). "Binnensteden worden zo minder leefbaar en minder aantrekkelijk. Dat willen we aanpakken."

Het kabinet trekt in vier rondes een bedrag van 100 miljoen euro uit waar gemeenten aanspraak op kunnen maken. Voor de eerste ronde, die tot het einde van deze maand duurt, wordt 22 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het geld kan gebruikt worden voor renovatie, sloop of nieuwbouw of de aanleg van bijvoorbeeld parken in de winkelgebieden.

Gemeenten die van de subsidie willen gebruikmaken, moeten een projectplan indienen. Daarbij moeten ze samenwerken met een private partij, zoals een winkeleigenaar of een bouwbedrijf. De projecten worden beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een adviescommissie bepaalt welk project geld krijgt en hoeveel.