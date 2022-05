EasyJet verwijdert komende zomer zes stoelen uit een aantal Airbus A319-toestellen om met een bemanningslid minder te mogen vliegen. Dat bevestigt de Britse vliegmaatschappij maandag aan NU.nl na berichtgeving van onder meer BBC. De maatregel is volgens het bedrijf nodig vanwege een tekort aan personeel.

EasyJet haalt alleen stoelen uit de A319-toestellen van zijn Britse vloot. De toestellen zullen dan 150 in plaats van de gebruikelijke 156 zitplaatsen bevatten. Volgens Britse regelgeving moet er één cabinepersoneelslid aan boord zijn per vijftig passagiers. Door die zes stoelen te schrappen hoeft easyJet dus maar drie cabinepersoneelsleden te vliegen in plaats van vier.

Zo speelt easyJet in op het personeelstekort bij het bedrijf. De afgelopen weken kwam het tekort in Nederland aan het licht door de extreme drukte op Schiphol. De luchthaven vroeg maatschappijen toen om vluchten te schrappen om zo de drukte te verminderen.

Het personeelstekort werd in het Verenigd Koninkrijk al eerder gevoeld. Rond de Britse paasvakantie annuleerden onder meer easyJet en British Airways al honderden vluchten vanwege gaten in de bezetting. Door een aantal stoelen te schrappen hoopt easyJet komende zomer minder van dit soort problemen te hebben.

De maatregel raakt dus alleen easyJet-vluchten die worden uitgevoerd met de Britse vloot. In de praktijk betekent dit dat vluchten tussen het VK en Nederland die met een A319-toestel worden uitgevoerd, zes minder stoelen zullen bevatten. EasyJet-vluchten die vanuit Nederland naar niet-Britse bestemmingen vliegen, zullen het normale aantal stoeltjes bevatten.