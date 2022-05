De soms problematische drukte op Schiphol is door het eindigen van de meivakantie voorbij, maar het blijft door een tekort aan personeel en veel reizigers druk op de luchthaven. Dat zegt een woordvoerder van Schiphol maandag tegen NU.nl. Reizigers moeten op piekmomenten soms nog steeds langer in de rij staan, en dat zal de komende periode waarschijnlijk zo blijven.

Door een personeelstekort op verschillende plaatsen op luchthaven Schiphol en door een wilde staking van bagagepersoneel ontstonden aan het begin van de meivakantie grote problemen op Schiphol. Verschillende vluchten werden geschrapt en luchtvaartmaatschappijen weken uit naar andere luchthavens. Twee weekends geleden schrapte KLM door de drukte 47 vluchten. Afgelopen weekend had Schiphol de drukte op de luchthaven onder controle.

De meivakantie kan gezien worden als het beginpunt van een drukkere periode voor Schiphol, legt de woordvoerder uit. Tot de zomervakantie zullen er dagen zijn waarop het te druk is op de luchthaven waardoor maatregelen nodig zijn. Wanneer dat precies is, is volgens Schiphol niet te zeggen. "Dat hangt heel erg af van de hoeveelheid reizen die worden geboekt", aldus de woordvoerder.

De drukte en de problemen die daardoor in de meivakantie ontstonden, worden de komende tijd geëvalueerd. Daaruit zullen dan lessen worden getrokken waardoor wat misliep in de meivakantie, niet opnieuw gebeurt, zegt de woordvoerder. Wat dat precies inhoudt, kan hij niet zeggen. "Daarvoor is het nu simpelweg nog te vroeg."

Wat Schiphol zeker gaat doen, is nieuw personeel aantrekken. Daar was het bedrijf voor de meivakantie ook al mee bezig. "We weten nu al dat we het tekort niet kunnen oplossen voor de zomervakantie. Dus ook dan zullen we last houden van een personeelstekort en de gevolgen die dat heeft op de luchthaven".