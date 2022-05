PostNL heeft afgelopen kwartaal fors minder pakketten bezorgd. Consumenten zijn onzeker vanwege de hoge inflatie, stijgende prijzen en de oorlog in Oekraïne, waardoor ze minder spullen bestellen op het internet. Bovendien werden vorig jaar vanwege de coronapandemie en lockdowns meer pakketten verstuurd dan gebruikelijk.

PostNL bezorgde in het afgelopen kwartaal 87 miljoen pakketten, tegenover 108 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

"De oorlog in Oekraïne blijft uitermate zorgwekkend en heeft ernstige gevolgen voor miljoenen mensen. Dit veroorzaakt extra onzekerheid voor het algehele economische klimaat, waar nu ook sprake is van nieuwe lockdowns in China vanwege corona", zegt topvrouw Herna Verhagen.

"Dit leidt tot verdere inflatiedruk, zichtbaar in stijgende brandstofprijzen en loonkosten, naast aanhoudende verstoringen in mondiale ketens", aldus Verhagen. "De samenstelling van de consumentenbestedingen kan tijdelijk verschuiven in de richting van diensten, ook vanwege de stijgende prijzen van sommige goederen, wat door kan werken in de ontwikkeling van de internetverkopen."

Volgens de topvrouw ervaart het bedrijf sinds het begin van de oorlog in Oekraïne druk op de pakketvolumes en heeft het te maken met hogere kosten dan voorzien.