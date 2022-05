Elektrische brom- en snorfietsen blijven populair en de verkopen hebben in de eerste vier maanden van dit jaar dan ook een hoogtepunt bereikt. Dat blijkt maandag uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en datacenter RDC.

In de eerste vier maanden van 2022 nam het aandeel elektrisch in de nieuw verkochte bromfietsen toe naar ruim 50 procent, tegenover 30,8 procent in dezelfde periode 2021. Bij snorfietsen is inmiddels 43,5 procent van alle nieuw verkochte exemplaren elektrisch aangedreven. In totaal ligt het aandeel elektrische scooters (brom- en snorfiets) dit jaar op 46,7 procent, tegenover 33,9 procent in de eerste vier maanden van 2021.

De behoefte van reizigers om zich snel te verplaatsen blijft groot en dat gebeurt steeds vaker op een elektrische snor- of bromfiets. Over heel 2022 lag het aandeel elektrisch in de nieuwe bromfietsregistraties voor eerst op 50 procent: goed voor 5.216 stuks, tegenover 1.692 stuks in 2021.

Het aandeel elektrisch in de snorfietsverkopen ligt op 43,5 procent (4.495 stuks). BOVAG en RAI Vereniging zijn blij dat zowel consumenten als ondernemers er steeds vaker voor kiezen om zich op korte en middellange afstanden snel en zonder uitstoot te verplaatsen.

Volgens de organisaties hebben fabrikanten de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in uitbreiding van het aanbod aan elektrisch scooters. Het is lastig te zeggen in hoeverre de gestegen brandstofprijzen de verkopen beïnvloeden, maar volgens de belangenorganisaties zullen die prijsstijgingen de transitie zeker niet tegenwerken.