Bij 89 procent van de bedrijven lag vorig jaar het gemiddelde uurloon van vrouwen lager dan dat van mannen. Dat blijkt uit een recent verschenen publicatie van het CBS over de arbeidsmarkt in 2021. Bij 11 procent van de bedrijven verdienden vrouwen meer. De helft van deze werkplekken zijn te vinden in de bedrijfstakken openbaar bestuur en uitzendbureaus.

Uit het onderzoek van CBS onder 2.700 bedrijven blijkt dat bij 89 procent van de bedrijven juist de man gemiddeld meer verdiende per uur. Alleen de bedrijven telden mee die minstens honderd mannen en honderd vrouwen in dienst hadden.

De verschillen onderling waren groot. Zo stipt het CBS een bedrijf aan waar het gemiddelde uurloon van mannen vier keer zo hoog was als dat van vrouwen. Het andere uiterste was een werkplek waar vrouwen per uur gemiddeld juist drie keer zoveel verdienden als de mannen in hetzelfde bedrijf. Slechts bij één bedrijf lagen de gemiddelde uurlonen gelijk, afgerond op centen.

In 2010 waren er nog minder bedrijven die per uur meer salaris uitkeerden aan vrouwen dan aan mannen. Toen gold nog voor slechts 6 procent van de grote bedrijven dat vrouwen beter af waren dan mannen.

Mannen verdienden vorig jaar gemiddeld 25,84 euro bruto per uur, terwijl vrouwen uitkwamen op 22,43 euro. Dat het verschil zo groot is, komt ook doordat mannen oververtegenwoordigd zijn in beroepen met een hoog uurloon (meer dan 32 euro).