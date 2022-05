De oud-eigenaren van de failliete reisorganisatie D-reizen krijgen uiteindelijk 450.000 euro voor de merkrechten van het bedrijf. Eerder hadden ze daar een conflict over met de curatoren van D-reizen.

Branchegenoot Prijsvrij had bij een doorstart van D-reizen 500.000 euro over voor de merknaam, maar de voormalige eigenaren vonden dat die 2 miljoen euro waard was.

In het nieuwste faillissementsverslag schrijven de curatoren een regeling te hebben getroffen om een einde te maken aan alle rechtszaken rond de kwestie. Van de eerder opzijgezette 500.000 euro gaat 450.000 euro naar de oud-eigenaren. Het overige geld komt ten goede aan de boedel van D-reizen.

D-reizen ging in april vorig jaar failliet. Door de coronacrisis verkocht de reisorganisatie veel minder reizen, waardoor de inkomsten kelderden.

In de maanden voorafgaand aan het bankroet verkregen de voormalige eigenaren het recht om de merknaam van D-reizen te verkopen als bepaalde schulden aan hen niet zouden worden betaald, iets was pandrecht heet. Met dat recht in handen wilden ze zelf de merknaam voor 2 miljoen euro verkopen.

De curatoren stelden na het faillissement dat dit pandrecht helemaal niet meer geldig was na het bankroet. Toen de oud-eigenaren weigerden mee te werken aan de doorstart onder de vleugels van Prijsvrij, spanden de curatoren een kort geding aan. De rechter gaf hun gelijk en droeg de voormalige eigenaren op mee te werken aan de doorstart.